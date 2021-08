Nemi, Nemoralia – Le Idi di Diana: i dettagli della rievocazione

L’8 -10 – 13 e 14 agosto 2021 a Nemi si svolgerà la sesta edizione di “Nemoralia – Le Idi di Diana”, rievocazione dell’antica festa dedicata alla Dea Diana Nemorensis, che veniva celebrata il 13 di agosto presso il santuario di Nemi, luogo di culto e riunione delle genti latine.

Il progetto è realizzato dal Comune di Nemi ed il Comune di Genzano in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, il Museo delle Navi Romane di Nemi, il Museo delle “Religioni Raffaele Pettazzoni”, il G.A.A.L.N.A. e varie associazioni culturali del territorio.

Nell’ambito della manifestazione si inseriscono le due attività previste nella giornata del 10 agosto:

alle ore 16,30 all’interno del Museo delle Navi Romane lo spettacolo itinerante dal titolo La valle del lago tra riti, storia e tradizioni con Terra Nemorense e I passi della tradizione, a cura dell’associazione culturale Il Flauto Magico ed alle ore 18,30 la visita guidata al Santuario di Diana a cura di Simona Carosi (funzionario SABAP) e della Dott.ssa Francesca Diosono (Università di Monaco), con la partecipazione del G. A. A. L. N. A..

Tutti gli eventi verranno svolti in base alla normativa emergenziale vigente, pertanto per la partecipazione si richiedono la prenotazione, l’uso del green pass dove necessario e della mascherina

Per info visitare la pagina facebook Nemoralia ed il profilo ufficiale del Comune di Nemi.