Nelle ultime 24h sono stati eseguiti 276 tamponi in provincia di Frosinone.

Registrati 16 nuovi casi di positivi al SARS-CoV-2. 3 sono stati registrati a Ceccano e Frosinone, 2 ad Alatri e Ferentino, 1 a Boville Ernica, Cervaro, Pontecorvo, Serrone, Supino e Vallecorsa.

I negativizzati sono 20.

Ci sono stati purtroppo due decessi.

La ASL di Frosinone chiede massima collaborazione ai cittadini affinché si rivolgano al numero di telefono provvisorio di prenotazione solo per le prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Stiamo aumentando ulteriormente le linee ma continuiamo a ricevere richieste che intasano le linee, danneggiando i pazienti che hanno bisogno di prenotare le prestazioni specialistiche ambulatoriali per le quali è stato attivato il numero provvisorio.

Chiediamo cooperazione, e pazienza, per non fare andare in tilt un servizio che è essenziale per i nostri utenti.

Per qualsiasi informazione relative al CUP, abbiamo attivato il servizio di posta elettronica, potendo inviare una e-mail a: infocup@aslfrosinone.it

Per le altre informazioni, gli utenti possono rivolgersi, come sempre, all’ Ufficio Relazioni con il Pubblico, Comunicazione, Accoglienza, Tutela e Partecipazione, inviando una e-mail a: urp@aslfrosinone.it