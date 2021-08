La Serie A Tim è pronta a partire e con lei anche le due più grandi “rivali” televisive: Dazn e Sky. Questa è stata l’estate dei grandi diritti. Difatti, Dazn è riuscita nell’impresa di acquistare i diritti della Serie A battendo la concorrenza (decennale) del colosso di Murdoch. Vediamo le prime due giornate di campionato dove saranno trasmesse.

Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma e Lazio: dove verranno trasmesse nelle prime due giornate?

Un campionato che si preannuncia spettacolare. L’Inter, campione d’Italia, ha vissuto un’estate folle. Dopo gli addii di Antonio Conte ed Hakimi, la squadra nerazzurra è stata affidata a Simone Inzaghi (ex allenatore della Lazio) a cui spetta l’arduo compito di ripetere l’impresa dell’anno scorso con un Lukaku (forse) in direzione Chelsea.

Stesso identico discorso per la Juventus di Massimiliano Allegri; per lui un ritorno dolce anche, almeno per ora, non ha suscitato lo stesso entusiasmo sul mercato. Per i bianconeri probabile l’arrivo di Locatelli dal Sassuolo ma c’è ancora da sistemare per bene la trattativa.

Se il Milan di Pioli si è rafforzata, le sponde romane hanno cambiato molto. Il derby della capitale si prospetta incandescente con Mourinho e Sarri pronti a darsi battaglia.

Quello che molti tifosi si domandano è: dove è possibile vedere le prime due giornate di campionato? La risposta è presto detta. Ecco tutti i dettagli.

Ecco le prime due giornate di campionato di Serie A divise tra Dazn e Sky

1ª GIORNATA

Sabato 21 agosto 2021 ore 18.30 Hellas Verona-Sassuolo DAZN

Sabato 21 agosto 2021 ore 18.30 Inter-Genoa DAZN

Sabato 21 agosto 2021 ore 20.45 Empoli-Lazio DAZN/SKY

Sabato 21 agosto 2021 ore 20.45 Torino-Atalanta DAZN

Domenica 22 agosto 2021 ore 18.30 Bologna-Salernitana DAZN/SKY

Domenica 22 agosto 2021 ore 18.30 Udinese-Juventus DAZN

Domenica 22 agosto 2021 ore 20.45 Napoli-Venezia DAZN

Domenica 22 agosto 2021 ore 20.45 Roma-Fiorentina DAZN

Lunedì 23 agosto 2021 ore 18.30 Cagliari-Spezia DAZN

Lunedì 23 agosto 2021 ore 20.45 Sampdoria-Milan DAZN/SKY

2ª GIORNATA

Venerdì 27 agosto 2021 ore 18.30 Udinese-Venezia DAZN

Venerdì 27 agosto 2021 ore 20.45 Hellas Verona-Inter DAZN/SKY

Sabato 28 agosto 2021 ore 18.30 Atalanta-Bologna DAZN

Sabato 28 agosto 2021 ore 18.30 Lazio-Spezia DAZN

Sabato 28 agosto 2021 ore 20.45 Fiorentina-Torino DAZN/SKY

Sabato 28 agosto 2021 ore 20.45 Juventus-Empoli DAZN

Domenica 29 agosto 2021 ore 18.30 Genoa-Napoli DAZN

Domenica 29 agosto 2021 ore 18.30 Sassuolo-Sampdoria DAZN/SKY

Domenica 29 agosto 2021 ore 20.45 Milan-Cagliari DAZN

Domenica 29 agosto 2021 ore 20.45 Salernitana-Roma DAZN