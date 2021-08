Mylan Spa ritira dalle farmacie in via cautelativa due lotti di Citalopram

Mylan Spa ritira dalle farmacie in via cautelativa due lotti antidepressivo CITALOPRAM MY: difetto di qualità

La Società Mylan Spa ha comunicato all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) il ritiro di due lotti di un antidepressivo. Nello specifico dei pezzi appartenenti ai lotti n. B191573 e n. B191574 entrambi aventi scadenza Settembre 2022 della specialità medicinale CITALOPRAM MY*OS GTT FL 15ML – AIC 036657017. Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato adottato, in via , in via cautelativa, a causa della presenza di impurezza e titolo fuori dei limiti di specifica.

CITALOPRAM MY appartiene al gruppo dei medicinali antidepressivi, usato per il trattamento di depressione (episodi di depressione maggiore) e disturbi di panico (attacchi di panico, inclusi quelli causati da agorafobia, che consiste nella paura degli spazi aperti).

La Societyà Mylan richiede, come misura precauzionale, di interrompere da subito la distribuzione dei suddetti lotti.