La notizia rimbalzò su tutte le testate giornalistiche. Il brutto incidente avvenne lo scorso 22 giugno 2021, a Roma, in zona Monte Sacro (incrocio co via Val d’Ossola) dove un uomo venne investito insieme al suo cane.

Pirata della strada travolge un anziano insieme al suo cane

È stato falciato mentre stava facendo una passeggiata con il suo cane. Il brutto episodio avvenne a Roma lo scorso giugno. A bordo di un furgone un pirata della strada, poi datosi alla fuga, per circostanze ancora da chiarire, ha investito l’anziano signore e il suo cagnolino.

L’animale morì sul colpo, mentre il 69enne venne trasportato d’urgenza in Ospedale. Dopo 40 giorni di ricovero, l’anziano purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto.

Preso il pirata

Gli uomini delle Forze dell’Ordine, dopo l’incidente, si sono messe subito sulle tracce del pirata della strada e l’hanno trovato. Secondo quanto emerge da alcune informazioni, dovrebbe trattarsi di un uomo di 42 anni di origine italiana.