Ancora code in autostrada a causa di un incidente avvenuto sull’A1 Milano-Napoli. Il tratto Colleferro-Anagni è quello attualmente interessato dal traffico, che scorre quasi a passo d’uomo.

A1, incidente tra Colleferro e Anagni: lunghe code in autostrada

Il sinistro è avvenuto in direzione Napoli. A informare dell’impatto tra più vetture è stata Astral Infomobilità dai suoi profili social. Come visibile dalle immagini della webcam di Autostrade per l’Italia, al momento le code sono intense. Sul posto si sta recando il personale addetto alla rimozione dei detriti e per l’esecuzione dei rilievi.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente né se vi siano rimaste persone ferite. A tal proposito e sul versante viabilità potrebbero seguire aggiornamenti.