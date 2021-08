Ciociaria, salgono i contagi da Covid. L’Asl: “Cluster dovuti a feste”. Ecco le dichiarazioni della Direttrice Sanitaria, Simona Carli.

Ciociaria, il bollettino coronavirus di oggi, domenica 8 agosto 2021: ASL e Green Pass, dichiarazione Direttore Sanitario

Anche oggi registriamo 31 nuovi casi di positivi al SARS-CoV-2 nella provincia di Frosinone.

Sono per lo più cluster dovuti a festicciole, sparsi in tutto il territorio. I giovani contraggono di più la variante Delta e possono trasmettere il virus agli over 60 non vaccinati, ai genitori e ai nonni.

Invitiamo tutti i non vaccinati ad aderire alla campagna di vaccinazione affinché la nostra provincia possa tenere i numeri del contagio.

Nelle strutture della ASL si può entrare con il Green Pass. In tutti gli ingressi, la struttura di Security è dotata di device per la lettura del QR code e si può accedere regolarmente, anche nei reparti, se dotati di certificazione.

In allegato inviamo foto della Struttura Security che controlla il certificato verde.

“È un agosto particolare, quello che stiamo vivendo, oltre alla pandemia che non è finita, l‘attacco hacker al CED della Regione Lazio ha messo a dura prova il nostro sistema – dichiara la Direttrice Sanitaria, Simona Carli, chiedendo pazienza e collaborazione ai cittadini.

“La ASL non si ferma e sta recuperando le prenotazioni delle visite specialistiche – rassicura la dottoressa Carli – Soprattutto stiamo lavorando per avere tutto perfettamente funzionale, con la diagnostica ottimale a settembre“.