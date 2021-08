La settimana di Ferragosto non tradisce le attese e regala altre giornate di bel tempo per lunedì 16 e martedì 17 agosto, all’insegna del solleone e di temperature che si mantengono su livelli record. Un quadro assolutamente in linea con le aspettative stagionali e che durerà per tutta la settimana, salvo sporadiche situazioni di peggioramento che, ad ogni modo, non scalfiranno il quadro generale.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 16 e martedì 17 agosto 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 16 agosto:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 26° C; max 37° C. Venti: deboli

Martedì 17 agosto:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 23° C; max 36° C. Venti: deboli

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 16 agosto:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 23° C; max 37° C. Venti: deboli

Martedì 17 agosto:

Notte: Sereno

Mattina: Sereno

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno

Temperatura prevista: min 23° C; max 36° C. Venti: deboli