Roma. “Settecamini si rifà il look”: i lavori di riqualificazione del quartiere

Il CdQ Settecamini descrive così i lavori di riqualificazione che hanno interessato il quartiere.

Settecamini, i lavori di riqualificazione

“Dopo la riqualificazione di Via di Casal Bianco risalente a giugno 2020, nei giorni scorsi sono state riqualificate altre strade importanti locali, quali Via di Settecamini, via Quintiliolo e Via Rubellia.

Via di Settecamini è una delle vie più antiche del quartiere, su di essa si affacciano le caratteristiche case dell’Ater (che ricordano molto lo stile di Garbatella, pur avendo dei tratti distintivi propri), i villini assegnati ai primi proprietari terrieri di Settecamini, nonché due bellissimi murales degli artisti Flavio Solo e di Tina Loiudice.

Essa rappresenta una delle due arterie principali di comunicazioni del quartiere, insieme a Via di Casal Bianco e può essere percorsa soltanto secondo la direzione di marcia Tivoli-Roma.

I lavori di riqualificazione della storica via sono state eseguite ad opera d’arte ed hanno avuto oggetto sia il manto stradale sia il fondo, per una profondità di circa 15 cm.

Le opere di ristrutturazione hanno riguardato anche le centralissime Via di Quintiliolo e Via Rubellia, all’altezza della Parrocchia Santa Maria dell’Olivo, con la conseguenza che è stato dato un nuovo volto al bellissimo centro storico del quartiere.

La realizzazione di queste opere era prevista nel bilancio inerente agli anni 2018/2021 del quarto Municipio ed era stata annunciata all’epoca della riqualificazione della Piazza Santa Maria dell’Olivo, inaugurata il 7 novembre 2019.

In prossimità delle summenzionate strade nuove è stata ripristinata la segnaletica verticale ed è stata apposta la segnaletca orizzontale.

Le opere di riqualificazione sono state eseguite anche su Via Marco Simone, direzione Tiburtina, nel tratto della carreggiata ancora non interessato dai lavori di manutenzione.

Questi lavori si inseriscono nell’ottica di un più grande progetto di riqualificazione inerente all’epico evento della ryder cup, che si svolgerà a Marco Simone nel 2023, in vista della quale dovrebbero essere ultimati i lavori sulla Tiburtina, anche nel tratto T4, e dovrebbe realizzarsi anche la famosa rotatoria tra Via di Marco Simone e la Via Tiburtina, risolvendo i problemi di viabilità del quartiere.

Il Comitato di quartiere di Settecamini esprime soddisfazione per i lavori eseguiti che eliminano i disagi legati ai problemi di sicurezza connessi alle strade riqualificate e rivalutano notevolmente il territorio sia dal punto di vista funzionale che dal punto di vista estetico e del decoro urbano.

Si auspica che nel più breve termine possibile possano essere ristrutturate anche Via Affile, Via Cerchiara e Via di Salone, che presentano un manto molto dissestato e necessitano di urgenti opere di manutenzione”

Fonte: Avv. Khaty Crimeni, Presidente del Cdq di Settecamini

