La Asl Frosinone, come ogni giorno, riporta i dati in merito alla situazione epidemiologica a Frosinone e in provincia.

Ciociaria, bollettino Covid di oggi, 7 agosto 2021: i dati di Frosinone e provincia

Nelle ultime 24h sono stati effettuati 478 tamponi nella provincia di Frosinone.

Abbiamo registrato 29 nuovi casi di positivi al Sars-CoV-2. I negaitivizzati sono 22. Non abbiamo registrato decessi.

Tabella in copertina