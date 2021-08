Dopo le recenti polemiche tra maggioranza e opposizione nella politica artenese, prende la parola il vice Sindaco di Artena, Loris Talone. Commenta così le parole della minoranza:

“Stanchi di assistere a queste sceneggiate circensi. Voglio assolutamente mettere un punto e fare chiarezza sulla famosa nota arrivata dal Comune di Segni e tanto strumentalizzata dalla nostra opposizione in Consiglio Comunale.

La nota del Sindaco del Comune di Segni – spiega in una nota il vice sindaco di Artena Loris Talone – è arrivata via PEC alle ore 16,07 del giorno 02/08 lunedì (giorno di chiusura pomeridiana), protocollata il giorno successivo martedì 03/08 martedì alle ore 08,50. L’opposizione ha inoltrato, “tempestivamente” via PEC richiesta di accesso alla succitata nota il 03/08 alle ore 00,00 (mezzanotte di lunedì) tra il 2 e 3 Agosto, prima ancora che il nostro protocollo aprisse le PEC e quindi l’Ente fosse a conoscenza di tale nota. Domanda come facevano i consiglieri di opposizione a sapere prima degli uffici preposti (protocollo) di tale nota? Troviamo alquanto sospetto che malgrado la richiesta di accesso fosse arrivata via PEC a mezzanotte tra il 2 ed il 3 agosto, è ancora più sospetta la corsa avvenuta lo stesso giorno per ottenere la copia della “famosa” nota del comune di Segni, addirittura chiamando i Carabinieri!

Come abbiamo avuto modo di anticipare, nessuno gli ha mai negato nulla, e la nostra solidarietà e la vicinanza ai nostri dipendenti che hanno sempre dato disponibilità è infinita. Ringrazio anche le Forze dell’Ordine per il lavoro che fanno su tutto il territorio e credo che sinceramente potevano essere benissimo risparmiati dall’assistere a questa scenata da parte dei consiglieri di opposizione.

ll nostro tempo lo passiamo a lavorare dignitosamente sia per l’Ente che rappresentiamo che per la nostra Comunità oltreché, ognuno per la propria attività a garantire la serenità dei nostri dipendenti e dei familiari. Non abbiamo tempo da perdere come fanno loro a rincorrere le streghe, il nostro tempo è prezioso.

Ho voluto chiarire questi passaggi che i Consiglieri di minoranza nascondono, essendo purtroppo abituati a mistificare la verità. Non hanno ancora capito che le loro accuse infondate e finalizzate solo a infangare la verità e soprattutto non riusciranno mai usando toni e modi maleducati ad infangare la professionalità e l’etica che contraddistingue tutti i componenti della maggioranza, che mi pregio di rappresentare.

In particolare le ultime azioni e comunicazioni della minoranza sono alquanto false e prive di senso, mai in tanti anni si è vista un’opposizione rappresentata da persone incapaci di dare un serio contributo alla nostra città cosa che dovrebbe essere la prerogativa di chi riveste tale ruolo. Noi andiamo avanti per la nostra strada e sicuramente non “ce la diamo a gambe” di fronte ai problemi ma anzi cerchiamo di affrontarli e risolverli, cercando di fare e dare sempre il meglio anche per quel che riguarda l’approvazione del bilancio e non ci spaventano le calunnie, le accuse, le tante bugie che gli stessi consiglieri di minoranza, ormai chiaramente allo sbando, stanno mettendo in campo al fine di destabilizzare la pubblica opinione”.