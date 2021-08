Portabici per auto: guida all’acquisto online

Decidere di acquistare un portabici è la soluzione ideale per chi desidera portare con sé la propria bici in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento. I portabici posteriori per auto sono i modelli più richiesti perché costituiscono il modo più facile di fissare la bici all’auto. A differenza dei portabici da tetto i modelli da portellone permetto di caricare più facilmente le bici da trasportare mentre rispetto ai modelli da gancio traino sono certamente più economici.

Lo svantaggio di un portabici posteriori, purtroppo, è quello di ostacolare in parte la visuale di guida perché inserendo la bici sul portellone è inevitabile che copra almeno una parte della visibilità.

Come scegliere il portabici posteriore auto

Per scegliere il modello giusto di portabici posteriore per auto bisogna guardare e selezionare il modello compatibile con la propria auto. La maggior parte dei modelli di portabici posteriori che trovi su glamsport.it sono compatibili con tutte le auto. Alcune vetture però hanno portelloni completamente in vetro non adatti al carico di pesi, altre vetture invece una volta caricate le bici hanno luci e/o targa coperti e necessitano pertanto di un ripetitore per poter circolare rispettando la normativa e la sicurezza stradale.

Per essere tranquilli che il portabici posteriore auto sia adatto è bene controllare anche la compatibilità della bici; solitamente tutti i tipi di bici muscolari, come le mountain bike o le bici da corsa, sono compatibili, ma le bici elettriche a causa della maggiore lunghezza possono non risultare adatte.

In questo modo potrete scegliere il modello giusto di portabici posteriore disponibile su glamsport.it in base alle biciclette possedute e al numero di bici da portare. Il top di portabici posteriore auto sono i modelli già montati pronti all’uso perché non avrete nessun problema ad usarlo e a metterlo sull’auto. Al contrario, esistono anche dei portabici posteriori auto che necessitano di montaggio.

Ricapitolando per scegliere il modello giusto di portabici posteriore auto controllate la compatibilità con la vostra auto e la vostra bici, se il portabici deve essere montato o già lo è e infine il numero e la tipologia di bici che può trasportare. Questi tre punti sono i consigli da seguire per non sbagliare nello scegliere il portabici posteriore auto perfetto ai vostri bisogni