Coordinamento Precarietà e Unità ha scritto una nota in merito alla situazione legata ai concorsi nido e scuola dell’infanzia di Roma. Leggiamo le loro parole:

PRECARIETÀ E UNITÀ come coordinamento precarie rivolge nuovamente l’attenzione sulla ormai annosa vicenda dei concorsi nido e scuola dell’infanzia del Comune di Roma pubblicati nell’albo Pretorio in data 3 agosto 2018 con determinazioni dirigenziali rispettivamente n.1589 e 1590.

Nel Dicembre 2020 a distanza di un anno dallo svolgimento della prova concorsuale viene pubblicata la graduatoria con errori grossolani nell’attribuzioni di punteggi per i titoli, per i giorni lavorati e per i 3 punti attribuiti alle precarie che fanno già parte di una graduatoria.

Dopo numerosissime istanze e ricorsi da parte dei candidati é stata sospesa e ripubblicata il 5 Luglio 2021 ancora errata.

Ora come Coordinamento incrociamo le braccia e diciamo BASTA!!!!

Proponiamo un controllo ad PERSONAM con relativa consegna delle copie certificate in base al DPR 445/2000 dei titoli universitari come lauree magistrali, triennali, master di primo e secondo livello riconosciuti da enti universitari, attestati dei giorni effettivi presso il Comune di Roma o altri enti locali riconosciuti nel bando nei relativi uffici del personale di tutti i municipi di appartenenza dei candidati.

Un controllo capillare che vada a comprovare il punteggio reale per far sì che le due graduatorie definitive possano essere utilizzate ai fini assunzionali nella stabilizzazione del personale precario nidi e scuole dell’infanzia.

Chiediamo anche che la graduatoria diventi a scorrimento fino all’ esaurimento della stessa.

Per quanto riguarda l’ inizio dell’ anno educativo 2021/22, il numero di personale proposto risulta essere alquanto ridotto per quanto concerne i nidi; infatti solo dal piano di bilancio 2020/2021 ci sono considerevoli vuoti di organico a cui aggiungere i relativi potenziamenti e alla luce di ciò 500 educatrici così come proposte sembrano una goccia nel mare.

Proponiamo inoltre di correggere e aprire prontamente il piano assunzionale delle insegnati ed educatrici anche nell’ambito territoriale di Roma Città Metropolitana ampliando di fatto le opportunità lavorative per il personale precario e migliorando la performance del settore educativo 0-6.

Coordinamento Precarietà e Unità.