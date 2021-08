Ancora un incidente, l’ennesimo che in questi giorni sta flagellando il tratto riguardante la diramazione di Roma Sud e la zona di Monte Porzio Catone; anche se diversi altri sinistri sono anche accaduti poco più avanti, in direzione Napoli.

A1, incidente tra Roma Sud e Monte Porzio Catone: lunghe code in autostrada per le partenze del week-end

Complici anche le partenze per il fine settimana, la viabilità rischia di essere congestionata nel week-end. Per cause ancora da appurare, c’è stato poco fa un incidente tra la barriera di Roma Sud e Monte Porzio Catone, in direzione della A1 Milano-Napoli.

Sul tratto interessato si sta recando il personale interessato per la gestione del traffico e la rimozione dei detriti, oltre alle forze dell’Ordine, per eseguire i rilievi di rito e comprendere l’esatta dinamica dell’incidente. Ancora non ci è noto se vi siano stati feriti.

Come visibile dalla foto della webcam di Autostrade per l’Italia, il traffico inizia a essere congestionato in questa fine mattinata-inizio pomeriggio. A dare notizia del sinistro sui suoi profili social è stata Astral Infomobilità. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla situazione viabilità e su eventuali persone rimaste ferite nell’incidente avvenuto oggi.