La tragedia si è consumata nella giornata di ieri, giovedì 5 agosto 2021, presso uno degli stabilimenti balneari di Ladispoli. Un uomo è morto dopo aver salvato i suoi bambini dalla risacca del mare.

Dramma a Ladispoli: papà di 60 anni muore per salvare i suoi figli in mare

L’uomo, insieme alla sua famiglia, stava trascorrendo un pomeriggio di relax al mare quando, ad un certo punto, ha visto i suoi figli (uno di 7, l’altro di 9 anni) che, andando a largo, stavano diventando vittima delle onde e stavano rischiando di annegare.

Subito il papà si è lanciato in acqua per salvarli ma la corrente ha trascinato via anche lui. Ad osservare e ad intervenire è stato anche un altro uomo, amico del 60enne, che è riuscito a portare a riva i bambini. Alcuni bagnini, provenienti da lidi vicini, hanno recuperato la vittima e, fino all’ultimo, hanno cercato di effettuare le manovre di rianimazione.

Sul posto sono accorsi i Carabinieri, la Polizia Locale, la Guardia Costiera e i sanitari del 118 con l’ausilio di un’eliambulanza. Dopo circa un’ora di rianimazione l’uomo è morto.

Da parte di tutta la redazione di Casilina News le più sincere condoglianze.