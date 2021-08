Mark Hoppus, noto cantante e bassista dei Blink-182, sta portando avanti la sua battaglia contro il cancro. Sui social il cantante tiene aggiornati i suoi fan. Mark Hoppus e la battaglia contro il cancro: ecco le sue condizioni Difficile vederlo così, ma Mark Hoppus non si arrende e vuole vincere a tutti i costi contro il cancro che, da diverso tempo, gli sta dando filo da torcere. “Ci vediamo tra sette o dieci giorni..” Questo il post Instagram del noto cantante dei Blink-182 che annuncia come il quinto ciclo di chemio terapia sia stato ormai concluso. Berretto nero dei Los Angeles Dodgers e occhiali dalla montatura nera, Hoppus non nasconde la sua voglia di vivere e questo fa ben sperare i suoi tantissimi fan. LEGGI ANCHE – Piccolo America: si chiude il Cinema in Piazza, grande successo della settima edizione con +30% di presenze e nessun contagio

Il post Instagram di qualche settimana fa

Gli esami indicano che la chemioterapia sta funzionando! Ho ancora mesi di trattamenti davanti a me ma questa era la migliore notizia che potessi ricevere. Sono davvero grato e confuso, anche se sto ancora male dal ciclo di chemio della scorsa settimana. Ma le medicine che i dottori mi hanno dato e i bei pensieri e gli auguri delle persone che mi circondano stanno distruggendo questo cancro. Continuerò a lottare

Chi è Mark Hoppus, cantante e fondatore dei Blink-182

Mark Allan Hoppus (Ridgecrest, 15 marzo 1972) è un cantante e bassista statunitense, fondatore dei Blink-182 con Tom DeLonge e Scott Raynor.

Tra il 2005 e il 2009, Mark ha fatto parte dei +44, gruppo da lui formato insieme a Travis Barker, Shane Gallagher e Craigh Fairbough. In seguito alla reunion dei Blink-182, i +44 sembravano definitivamente sciolti, ma Mark e Travis hanno annunciato di voler continuare questo progetto, che è attualmente in pausa.

Nei primi mesi del 2014, Mark e Chris Holmes, fondano un progetto musicale chiamato Nothing and Nobody e nel luglio dello stesso anno, insieme a Matt Skiba fonda un progetto musicale chiamato Cereal Killer che consiste nella produzione di canzoni punk per bambini.

Nel 2019 fonda, insieme ad Alex Gaskarth degli All Time Low, i Simple Creatures.