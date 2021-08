Villa Verde, incendio di sterpaglie: messa in sicurezza colonia di ricci

Salvata una colonia di ricci. I poveri animali sono stati messi al sicuro dal personale dei Vigili del Fuoco dopo che, diverse sterpaglie, hanno preso fuoco.

Incendio di sterpaglie in zona Villa Verde: salvati dei ricci

Nella giornata di ieri, intorno alle ore 16,37, la S.O. ha inviato a Roma, via Mondrian n. 19 ,la squadra VVF di Tuscolano 1 (3/A) per incendio sterpaglie.

Durante le fasi di spegnimento il personale intervenuto ha prestato soccorso ad una colonia di ricci , all’interno di un canneto che bruciava; dopo essere stati assistiti e dissetati, i piccoli mammiferi sono stati trasferiti in un ambiente sicur .