Ancora problemi nel tratto dell’autostrada A1 tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone. Dopo i vari incidenti degli scorsi giorni, adesso la situazione è di fumo per incendio di sterpaglie proprio pochi metri fuori la strada.

A1, incendio tra Roma Sud e Valmontone: fumo in autostrada su entrambe le direzioni oggi

Al momento, la colonna di fumo bianco sta interessando entrambe le direzioni, sia verso la Capitale che in direzione di Napoli. Gli automobilisti sono pregati di prestare la massima attenzione poiché la visibilità potrebbe essere parzialmente compromessa.

Sul posto si stanno recando i vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Ancora non è chiaro se sia stato di natura dolosa o meno. Di certo, il vento mediamente-forte di questi giorni ha contribuito a “spostare” le fiamme, propagandole, e potrebbe arrecare problemi anche oggi.

L’incendio è stato segnalato dai canali social di Astral Infomobilità. Per il momento, solo segnaletica e nessun addetto sul posto, come visibile nella foto scattata dalla webcam di Autostrade per l’Italia sul tratto tra Roma Sud e Valmontone fatta pochi minuti fa. Inoltre, l’incendio sembra essere proprio a ridosso di alcune abitazioni.

Potrebbero seguire aggiornamenti in merito alla situazione viabilità e sullo spegnimento del rogo.

Aggiornamento ore 15:00

Segnalate le prime code in autostrada.