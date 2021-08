San Gregorio da Sassola, brutto incidente stradale: persona rimane incastrata tra le lamiere

Nella giornata di oggi, martedì 3 agosto 2021, alle ore 15e30 la S.O. ha inviato presso il comune di San Gregorio da Sassola, in via Faustiniana la squadra VVF di Palestrina(24/A) per incidente stradale.

Brutto incidente in zona San Gregorio da Sassola

Collisione tra una vettura il cui conducente ha avuto la peggio perché rimasto incastrato tra le lamiere, estratto dal personale vvf intervenuto con l’utilizzo di una centralina oleodinamica da taglio, ed una cisterna che trasportava benzina .

Il ferito è stato affidato al personale del 118 che ha provveduto al trasporto (codice rosso) presso l’ospedale territoriale. Sul posto anche carabinieri.