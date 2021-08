Brutto incidente sull’Ostiense, altezza Vitinia in direzione Ostia. Due macchine e un bus Atac hanno avuto una brutta carambola. Ferite tre persone, tra queste anche un bambino.

Carambola sull’Ostiense: incidente tra macchine e bus Atac

L’incidente è avvenuto nella nottata, sulla via Ostiense in direzione Ostia. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti ma, secondo quello che emerge, due auto e un bus dell’Atac hanno avuto un incidente.

Ad essere maggiormente ferito sarebbe stato un uomo di 49 anni, ora ricoverato in codice rosso presso l’Ospedale Grassi di Ostia. Feriti anche madre e figlio. Quest’ultimo è stato trasportato presso l’Ospedale Bambin Gesù di Roma ma, secondo quanto emerge, non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto, oltre il personale sanitari del 118, anche gli agenti della Polizia Locale del IX Gruppo Eur.