Roma, lotta al degrado e all’illegalità: controlli nei quartieri Trullo e Corviale

Una massiccia attività di controllo dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, mirata al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado, ha interessato ieri pomeriggio i quartieri Trullo e Corviale.

Cosa emerga dai controlli

L’attività ha portato all’arresto di tre persone e alla denuncia a piede libero di una quarta. Sanzionati anche 4 assuntori di sostanze stupefacenti, identificate oltre 300 persone, eseguiti accertamenti su 190 veicoli e ispezionate numerose attività commerciali, 5 delle quali sanzionate. Sono stati impiegati oltre 50 Carabinieri dei vari reparti dell’Arma, della Stazione Roma Trullo, del Gruppo di Roma, quelli dell’8° Reggimento “Lazio”, del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e Tutela del Lavoro, oltre a quelli del Gruppo Carabinieri Forestale, coadiuvati dall’alto da un elicottero del Raggruppamento Aeromobili di Pratica di Mare e da una unita cinofila del Nucleo Cinofili di Santa Maria “Galeria”.

Nello specifico, i Carabinieri hanno arrestato una 44enne romana, senza occupazione e con precedenti, trovata in possesso di 110 g di hashish, suddivisi in dosi, occultati in un cassetto della sua camera da letto, unitamente a materiale per pesare e confezionare la droga, nonché un cestino, utilizzato dalla donna per calare e spacciare lo stupefacente dal balcone della sua abitazione. L’arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. In manette è finito anche un 48enne romano, già noto alle forze dell’ordine perché sottoposto all’obbligo di presentazione in caserma, trovato in possesso di 30 g. di marijuana e denaro contante, nascosti nella cantina di pertinenza della sua abitazione.

I militari hanno poi arrestato un 18enne romano, fermato per un controllo mentre era a bordo della sua bicicletta. Il giovane è stato perquisito e trovato in possesso di 100 g di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di rinvenire ulteriori 100 g della stessa sostanza.

Nel corso dei controlli in largo Edoardo Tabacchi, i Carabinieri hanno trovato una borsa da donna contenente 6 g di cocaina, 20 g di mannite, sostanza utilizzata per il taglio della droga, e un bilancino di precisione. Grazie ad alcune tessere nominative custodite nella borsa, i Carabinieri sono risaliti alla proprietaria, una 30enne romana, che è stata rintracciata e denunciata a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti.

Sanzionati amministrativamente altri 4 giovani trovati in possesso di alcune dosi di hashish e cocaina.

I controlli dei Carabinieri hanno interessato anche le attività commerciali del quartiere, in 5 di questi sono state rilevate violazioni: il titolare di una pizzeria è stato multato per un importo di 1.000 euro, per carenze igienico sanitarie e strutturali, con proposta di chiusura alla Asl; il titolare di una ditta di infissi è stato sanzionato, per un importo di 400 euro, per la mancata adozione delle misure di informazione e di prevenzione del rischio epidemiologico; il gestore di una ditta di lavaggio di veicoli è stato multato, per un totale di 3.600 euro, per la presenza di un lavoratore “in nero”; i titolari di due minimarket sono stati sanzionati, per un importo di 5.000 euro ciascuno, per la commercializzazione di buste in plastica non a norma, con contestuale sequestro di 45 kg di buste.