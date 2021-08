Casal Palocco. Furti in un supermercato: bloccata giovane coppia

I Carabinieri della Stazione di Acilia sono intervenuti, nel pomeriggio di ieri, in un supermercato in via di Macchia Palocco, dove era stato appena segnalato un furto ad opera di una giovane coppia.

I fatti

I Carabinieri hanno individuato e bloccato i complici, un 27enne e un 29enne, già noti alle forzi dell’ordine, mentre tentavano di allontanarsi con numerosi prodotti, occultati all’interno di un grosso borsone. Poco dopo i malviventi, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e la refurtiva è stata recuperata.

I Carabinieri, inoltre, a seguito della visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza relative ad un precedente analogo episodio, hanno riconosciuto gli arrestati quali responsabili di un ulteriore furto, perpetrato presso il medesimo esercizio commerciale nello scorso mese di giugno.

I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa delle ulteriori decisioni da parte dell’Autorità Giudiziaria.

Foto di repertorio