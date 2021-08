Lazio. Attacco hacker alla Regione: il punto della situazione

Durante una conferenza stampa che si è tenuta ieri pomeriggio, 2 agosto 2021, il Presidente della Regione, Nicola Zingaretti, ha fatto il punto della situazione sull’attacco hacker ai sistemi informatici del Lazio.

Le dichiarazioni di Zingaretti

Zingaretti ha definito questi attacchi “criminali e di stampo terroristico”.

“Il Lazio è vittima di un’offensiva criminosa, probabilmente la più grave mai avvenuta sul nostro territorio nazionale“, continua Zingaretti.

Sono ancora in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine per cercare di ripristinare quanto prima i servizi. Sono state smentite anche le voci su un possibile riscatto richiesto dagli hacker. Zingaretti dichiara, inoltre, che i dati sensibili sono al sicuro e non sono stati trafugati, come detto anche dall’Assessore alla Sanità D’Amato.

Come riportato dal Corriere della Sera, sembrerebbe che siano state sfruttate le credenziali di un dipendente di Frosinone.

La campagna vaccinale sta comunque proseguendo.

Foto di repertorio