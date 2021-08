Astral Infomobilità informa di un incidente avvenuto sull’autostrada A1 Milano-Napoli, tra la diramazione Roma Sud e Monte Porzio Catone.

Autostrada A1, incidente tra Roma Sud e Monte Porzio Catone: traffico bloccato a San Cesareo

Traffico bloccato all’altezza di San Cesareo, dove dopo qualche attimo di interruzione totale della viabilità, adesso si viaggia sulla sola corsia di sorpasso. Il sinistro è avvenuto all’altezza del chilometro 2+800 e sono segnalate code tra Monte Porzio Catone e il bivio della Roma Sud, in direzione di Napoli.

Come visibile anche dall’immagine presa dalla webcam in tempo reale di Autostrade per l’Italia, il traffibo è bloccato.

Sul posto c’è il personale addetto alla rimozione del sinistro e alla gestione della viabilità. Ancora non sono chiare le dinamiche, che verranno chiarite dopo i rilievi di rito delle forze dell’Ordine e se vi siano stati feriti. A tal proposito e sul versante della viabilità, potrebbero seguire aggiornamenti a breve.