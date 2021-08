In corso, nella mattinata di oggi, 2 agosto 2021, un sit in davanti alla discarica di Roncigliano, per impedirne la riapertura. Presenti sul posto anche il sindaco di Albano Laziale, Massimiliano Borelli e il vicesindaco, Luca Andreassi.

La protesta contro la riapertura della discarica di Roncigliano

La protesta, che vede coinvolti anche numerosi cittadini, è contro la riapertura della discarica di Roncigliano, per la gestione dei rifiuti provenienti da Roma Capitale. Nel frattempo, è sopraggiunto un primo camion contenente i rifiuti della Capitale, che è stato bloccato dai cittadini. Presenti anche le Forze dell’Ordine.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto presa dalla pagina Facebook Associazione Salute Ambiente Albano