Covid Lazio, leggero calo dei nuovi positivi e aumento dei ricoverati

A seguito dell’attacco hacker che ha colpito il CED regionale e della conseguente sospensione dei sistemi informatici, oggi il bollettino recherà esclusivamente il dato dei nuovi casi positivi e dell’occupazione dei posti letto. I dati saranno allineati nei prossimi report quotidiani.

Oggi si registrano 716 nuovi casi positivi (-26), i ricoverati sono 297 (+10), le terapie intensive sono 46 (+1). I casi a Roma città sono a quota 402.

** sono in corso tutte le attività di verifica tecnica per ripristinare l’operatività dei sistemi in totale sicurezza. Nelle prossime ore saranno dati aggiornamenti

** Asl Roma 1: 160 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

** Asl Roma 2: 173 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

** Asl Roma 3: 69 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

** Asl Roma 4: 40 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

** Asl Roma 5: 63 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto;

** Asl Roma 6: 87 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.