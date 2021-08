Pigneto, furiosa lite in via Macerata: uno di loro era anche un pusher

Nel corso di uno dei vari servizi volti al contrasto di ogni forma d’illegalità nell’area della movida nel quartiere Pigneto, i Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino del Senegal di 39 anni, in Italia senza fissa dimora e con precedenti, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

I militari, con il supporto dei colleghi in forza ad altre stazioni del Gruppo Carabinieri di Roma, sono intervenuti per una lite in via Macerata, a seguito di una segnalazione giunta al 112.

Sul posto, i Carabinieri hanno identificato tre soggetti extracomunitari, intenti a discutere tra loro. Durante il controllo, il 39enne ha subito assunto un atteggiamento ostile nei confronti dei militari che, insospettiti, hanno deciso di sottoporlo a una perquisizione.

Nelle tasche del pantaloncino dell’uomo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 4 dosi di marijuana e 5 dosi di hashish, occultate all’interno del suo zaino, oltre alla somma di circa 190 euro in contanti, ritenuto il provento dell’illecita attività di spaccio.

L’arrestato è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo.