Come di consueto riportiamo il bollettino coronavirus di oggi, domenica 1 agosto 2021, in Ciociaria. Ecco tutti i dettagli.

Ciociaria, il bollettino coronavirus di oggi, domenica 1 agosto 2021

Nelle ultime 24h sono stati effettuati 480 tamponi nella provincia di Frosinone. Abbiamo registrato 48 nuovi casi di positivi al Sars-CoV-2. I negativizzati sono 7.

Non abbiamo registrato decessi.

Ecco la tabella:

La dichiarazione di Pierpaola D’Alessandro, Direttore generale della ASL di Frosinone:

La modalità di trasmissione della variante Delta è rapidissima e il rischio di contagio esiste anche in caso di ‘incontri fugaci’.Anche la persona vaccinata può contagiare, ecco perché, anche se vaccinati, dobbiamo rispettare le regole al chiuso e in situazioni critiche.

Per fortuna abbiamo l’arma del vaccino che la rende meno aggressiva.

Ma non dobbiamo lasciarci andare e dobbiamo rispettare tutti gli stessi interventi comportamentali che hanno funzionato contro il virus originale.

E quindi: distanziamento, mascherine soprattutto nei luoghi chiusi, e accelerare la corsa vaccinale.

La ASL di Frosinone continua gli Open Day Junior, per i ragazzi dai 12 ai 20 ani, il 5 e il 6 di agosto, al PO Spaziani di Frosinone e all’hub Stellantis di Piedimonte San Germano. Il vaccino per i ragazzi che punta a ‘blindare’ la ripresa della scuola. Una corsa vaccinale affinché i nostri ragazzi possano tornare a vivere in sicurezza la loro adolescenza”.