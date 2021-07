Paliano. Controlli in alcune attività commerciali: ecco cosa è emerso

Nella tarda serata dello scorso 29 luglio a Paliano, i militari della locale Stazione insieme al personale del N.A.S. di Latina, hanno proceduto al controllo di alcune attività commerciali del luogo al fine di verificare la corretta applicazione delle norme igienico sanitarie previste per la vendita di bevande e generi alimentari.

Cosa è emerso dai controlli

Nel corso dell’attività, oltre ad elevare sanzioni amministrative per oltre 1.000 euro a carico dei gestori di due bar del luogo, uno di essi è stato altresì deferito alla competente A.G. per mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, per rischio biologico.

