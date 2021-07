Tempestivo e provvidenziale l’intervento degli uomini della Sezione Volanti e della Squadra Fluviale, diretti da Massimo Improta e del XI Distretto San Paolo, diretto da Massimiliano Maset.

Ponte Marconi. La Polizia di Stato salva una 23enne italiana che si era gettata nel Tevere

Sono le 13.50 di oggi quanto arriva una segnalazione di una donna che si é lanciata dal Ponte Marconi.

Dopo una battuta sul fiume, gli agenti della Fluviale hanno intercettato, all’altezza del Ponte della Magliana, la donna di cui si scorgeva soltanto un braccio che sporgeva dalla vegetazione.

Tratta in salvo e presa in braccio da un poliziotto, è stata portata a riva dove l’attendeva personale del 118 per le prime cure. Poi è stata accompagnata al San Camillo per ulteriori accertamenti medici.