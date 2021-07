Il Ministero della Salute, ha diffuso un richiamo di due prodotti venduti nei supermercati Pam e Panorama. Nello specifico, si tratta di Cotolette vegetali surgelate bio e burger vegetali con semi di quinoa.

Ministero della Salute: richiamo per rischio chimico

Sebbene la diffusione online del Ministero della Salute è arrivata soltanto oggi, nel richiamo si legge la data del 26 luglio.

I lotti interessati e i motivi del richiamo

Di seguito, le informazioni necessarie e i lotti di prodotto interessati dal problema.

Lotto di produzione: FP00568. Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: Kioene. Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 27/05/2023 e dal peso di 200 grammi. Qualora lo aveste comprato, si invita a riportarlo nel punto vendita per la sostituzione. Il motivo del richiamo è dovuto alla presenza di ossido di etilene in materia prima utilizzata e riscontrata a seguito di analisi di autocontrollo.

L’altro prodotto è il burger vegetali con semi di quinoa, lotto numero FP00600, con scadenza 9 giugno 2023 e dal peso di 150 grammi. Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: Kioene. I motivi del richiamo sono gli stessi: presenza di ossido di etilene in materia prima utilizzata e riscontrata a seguito di analisi di autocontrollo.

Anche in questo caso, si invita a riportare il prodotto in negozio per la sostituzione. Ricordiamo che ogni giorno diversi lotti di prodotti subiscono dei richiami, proprio per via dei numerosi controlli a tutela della salute dei consumatori.