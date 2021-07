Due malori intorno alle 11:30 di oggi, a Colleferro. Possibile che il caldo abbia influenzato. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 per prestare i dovuti soccorsi.

Colleferro, due malori in mattinata in via Colle Bracchi: complice il caldo?

Una donna e una giovane, a distanza di poco tempo, hanno avuto un malore in via Colle Bracchi, oggi. Accasciatesi, hanno subito ricevuto i soccorsi delle persone nei dintorni e poi quelle del 118.

Possibile che il caldo abbia contribuito a quanto accaduto, poiché ormai da diversi giorni le temperature sfiorano addirittura i 40 gradi. Inoltre, l’umidità “tipica” della zona non aiuta.

A ogni modo, si spera che per loro non vi siano state conseguenze ulteriori. Qui, alcuni consigli per proteggersi dalle ondate di caldo, sia in casa che fuori.

Foto di repertorio