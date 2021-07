Come visibile dalla foto, sono in corso gli interventi per risolvere l’incidente appena avvenuto sulla diramazione A1 Roma Sud. Il traffico è bloccato per lasciare spazio d’azione al personale autorizzato. Il sinistro è avvenuto all’altezza di Monte Porzio Catone, in direzione Napoli. Registrate lunghe code. L’impatto è stato segnalato dai suoi profili social da Astral Infomobilità.

Brutto incidente tra Roma Sud e Monte Porzio Catone

Molto probabile vi siano stati feriti poiché sul posto è intervenuta l’ambulanza. Le dinamiche di quanto successo sono ancora al vaglio e presumibilmente verranno chiarite in seguito ai rilievi di rito delle forze dell’Ordine.

Come visibile nella foto, la zona interessata è la D19 km. 11,9, Monte Porzio Catone, itinere Sud ed è la situazione pressoché in diretta (foto scattata dalla webcam di Autostrade per l’Italia alle 14:10 di oggi, 30 luglio 2021).

La zona risulta già essere congestionata poco più avanti, poiché poco più avanti, sempre in direzione del capoluogo campano, ci sono code fino a 8 chilometri causate da un altro incidente, avvenuto a Valmontone. Precisamente, il chilometro 577 è quello interessato dell’autostrada A1 Milano-Napoli.

Riepilogando, coda di 8 km tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Valmontone per Traffico Congestionato e situazione bloccata all’altezza di Monte Porzio Catone, sulla diramazione Roma Sud. Potrebbero esserci feriti. Seguiranno aggiornamenti.