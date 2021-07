Paura a Ostia, prende fuoco una mansarda in via Antonio Forni

In data 30/07 alle ore 1,57 la S.O. ha inviato ad Ostia, in via Antonio Forni, la squadra VVF di Ostia (13/A) per incendio appartamento.

Paura a Ostia: incendio in un appartamento

Giunti sul posto i soccorritori hanno provveduto ad estinguere l’incendio, divampato all’interno di un appartamento mansardato , posto al piano quinto ed ultimo di una palazzina.

Le fiamme hanno provocato danni strutturali consistenti, così da rendere inagibile l’abitazione interessata.

Terminata l’opera di spegnimento si sta provvedendo allo smassamento e la messa in sicurezza dell’alloggio coinvolto e di quelli sottostanti.

Presenti sul posto in ausilio della squadra territoriale intervenuta i seguenti mezzi vvf: n.2 aps (11/A e 26/A) ,due botti (AB/6 e AB/13) ,carro autoprotettori , carro teli e il Capo Turno provinciale (1/C) più Carabinieri, Polizia Locale e 118 .

Seguiranno aggiornamenti.