Organizzare la grigliata perfetta: i nostri consigli

È tempo di grigliate, complice il meteo soleggiato e le giornate lunghe. Eppure organizzare una vera grigliata coi fiocchi, che metta tutti d’accordo, richiede una buona pianificazione per non trovarsi impreparati! Abbiamo raccolto per te qualche consiglio essenziale per diventare l’organizzatore perfetto di grigliate indimenticabili.

Hai pensato a tutto?

Quante persone verranno alla tua grigliata? Dove intendi organizzarla?

Il numero degli invitati è essenziale per poter prevedere le quantità giuste e il tipo di cibo da preparare, ma anche delle bevande, delle stoviglie…

Per esempio, nel caso di una grigliata di carne, puoi considerare circa 300 grammi a testa. Ovviamente tieni conto anche di ciò che accompagna la tua grigliata: ci sarà anche un contorno? O un aperitivo? Qualcuno ha pensato al dessert? Se ci sono “extra” allora puoi certamente prevedere meno carne ed essere comunque certo che i tuoi invitati saranno soddisfatti.

Nella scelta delle bevande, pensa innanzitutto all’acqua: se sei all’aperto e fa caldo, specialmente vicino a delle griglie accese, l’acqua ti darà sicuramente ristoro.

Di sicuro gradimento sarà anche una bella birra fresca, ma come mantenerla effettivamente rinfrescante per molte ore? Potresti decidere di portare con te uno spillatore per birra: oltre al piacere di una birra fresca, farai anche un figurone con i tuoi amici e vincerai di sicuro il titolo di Re o Regina delle Grigliate. Avere uno spillatore, inoltre, ridurrà l’impatto ambientale: meno bottiglie o lattine di birra da gettare dopo! Puoi trovare qui lo spillatore perfetto.

Puoi anche decidere di preparare dei cocktail, sia alcolici che non alcolici: scommettiamo che i tuoi amici li adoreranno?

Per preparare dei cocktail perfetti, ricordati che la qualità degli ingredienti è essenziale così come gli attrezzi per la mescita. Qui puoi trovare ciò che ti serve per diventare il bartender o barlady ufficiale delle feste fra amici.

Ricorda però che se i tuoi amici devono rimettersi in macchina dopo la grigliata, è bene avere anche molti analcolici freschi a disposizione per chi guida!

Che tipo di grigliata vuoi organizzare?

Puoi grigliare carne ma anche pesce, verdure o… frutta! Non ci sono limiti alla fantasia gastronomica. Per esempio, hai mai grigliato l’avocado? O l’anguria? Sono entrambe delle ricette insolite ma deliziose, da provare assolutamente!

Molto dipende anche da dove intendi grigliare le pietanze: hai un tuo barbecue, magari in giardino? In questo caso hai il vantaggio di conoscere molto bene come grigliare al meglio e potrai sempre attingere alla dispensa di casa per i condimenti.

Hai invece deciso di approfittare di una bella area attrezzata in un parco pubblico? Ricordati di informarti prima su ciò che ti verrà messo a disposizione con la tariffa base e se puoi avere degli extra con una spesa aggiuntiva. Per esempio, devi portarti la carbonella da casa oppure puoi comprarla sul posto? Quale tariffa applicano?

Il tipo di griglia a disposizione ti farà anche propendere per un certo tipo di alimento a scapito di un altro, per esempio se il tuo barbecue è di dimensioni ridotte e non raggiunge temperature elevate, scegli alimenti che possono essere tagliati in pezzi piccoli per poterli cucinare al meglio e velocemente.

Rispetta l’ambiente e gli altri

Che tu sia nel tuo giardino oppure in un’area attrezzata, scegli stoviglie ecologiche che siano riutilizzabili o riciclabili. Potresti ad esempio scegliere dei bicchieri biodegradabili che possono essere conferiti in seguito direttamente nei contenuti dell’umido.

Metti a disposizione dei sacchi per la raccolta differenziata e ricorda ai tuoi invitati di gettare i rifiuti dividendo l’umido dai rifiuti riciclabili e di limitare la produzione di rifiuti secchi non riciclabili.

Griglie roventi!

Le griglie sono calde, la birra è fresca, gli amici stanno arrivando…. scommettiamo che sarà una grigliata indimenticabile?

Stupisci i tuoi amici con la tua organizzazione impeccabile e una grigliata gustosa, ma soprattutto divertiti anche tu: sei l’anima della festa, non dimenticarlo!