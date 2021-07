Roma, paura nella notte: uomo precipita nel Tevere. È in codice rosso

Paura nella notte, a Roma. Nella giornata di oggi, venerdì 30 luglio 2021, intorno alle ore 3,07 la S.O. ha inviato presso Ponte Sisto la squadra VVF di Ostiense (7/A),i Saf ed il personale del fluviale per soccorso a persona.

Ecco cosa è successo: uomo cade nel Tevere. Paura nella notte a Roma

I soccorritori giunti sul posto hanno provveduto tramite manovre speleo a recuperare un uomo di nazionalità marocchina, caduto alla base del pilastro per cause imprecisate, per poi affidarlo al personale del 118 che ha provveduto al trasporto all’ospedale San Camillo in codice rosso.

Indagini affidate alle FF.OO.