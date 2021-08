Solleone e temperature record ancora protagoniste in tutta Italia e, in particolar modo, nelle province di Roma e Frosinone. L’inizio di agosto continua ad essere rovente e nelle giornate di lunedì 2 e martedì 3 le temperature arriveranno a toccare anche quota 37 gradi centigradi, assicurando vacanze all’insegna del bel tempo per quanti hanno avuto il privilegio di prenotare in questo periodo.

LEGGI ANCHE:

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 2 e martedì 3 agosto 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 2 agosto:

Notte: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Sereno o poco nuvoloso

Sera: Sereno con lievi velature

Temperatura prevista: min 22° C; max 32° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 3 agosto:

Notte: Sereno con lievi velature

Mattina: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Pomeriggio: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Sera: Nuvoloso per velature estese

Temperatura prevista: min 20° C; max 37° C. Venti: debole/media intensità

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 2 agosto:

Notte: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Sereno

Sera: Sereno con lievi velature

Temperatura prevista: min 20° C; max 32° C. Venti: deboli

Martedì 3 agosto:

Notte: Sereno con lievi velature

Mattina: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Pomeriggio: Nuvoloso per velature estese

Sera: Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

Temperatura prevista: min 21° C; max 36° C. Venti: deboli