Femminicidio a Portuense: donna uccisa a coltellate…

Ancora un femminicidio. A Roma, zona Portuense, una donna è stata uccisa a coltellate in casa. Fermato il compagno della 44enne, trovata morta all’arrivo delle forze dell’Ordine.

I fatti

In via Federico Guarducci, Portuense, una donna di 44 è stata trovata morta dalla Polizia, giunta sul posto in seguito ad alcune segnalazioni ricevute dalle persone della zona. Infatti, sembra che la donna, di nazionalità straniera, abbia tentato di chiede aiuto, affacciandosi sul balcone. Le sue disperate richieste sarebbero state così accolte da qualche vicino, che avrebbe poi in seguito allertato le forze dell’Ordine.

Giunte sul posto, hanno trovato la donna riversa a terra in casa, con diverse ferite sul corpo causate da un coltello di cucina. Subito dopo, è stato bloccato il compagno, un 67enne, anch’egli di nazionalità straniera. Sono in corso indagini per accertare le esatte dinamiche dell’accaduto e soprattutto chiarire le colpe e il movente.