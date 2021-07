Ennesimo incidente in pochissimi giorni sull’autostrada A1 Milano-Napoli. All’altezza del tratto Roma-Napoli, precisamente tra la Diramazione Roma Sud e Valmontone si sono creati code in direzione di Napoli.

Ennesimo incidente sull’autostrada A1 tra Roma Sud e Valmontone

Sul posto è presente il personale addetto alla gestione della viabilità e quello per la rimozione dei detriti. Ancora non sono chiare le dinamiche del sinistro, che presumibilmente verranno chiarite in seguito ai rilievi rituali delle forze dell’Ordine.

Il sinistro è stato segnalato da Astral Infomobilità e l’immagine della telecamera di Autostrade per l’Italia mostra quanto sta succedendo in questi istanti tra la diramazione Roma Sud e Valmontone. A tal proposito e sul traffico seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento ore 17:00

Incidente rimosso. Permangono ancora code residue, comunque in via di lento smaltimento.