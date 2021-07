“Oggi 8 casi a Fondi, 95 in provincia di Latina, 772 (su 31mila test) nel Lazio” spiegano dall’Amministrazione Comunale di Fondi, che continua così in un post su Facebook:

I nuovi contagi sono collegati a due nuclei familiari di positivi dei giorni scorsi.

I nove casi della struttura ricettiva annunciati da diverse testate giornalistiche non figurano nel bollettino giornaliero in quanto appartenenti ad altra Asl. Le persone sono state isolate e si trovano in buone condizioni di salute.

Oggi si è svolto uno screening dedicato alla struttura in questione, tutti i tamponi, circa 300, sono risultati negativi.

Da oggi, e fino a nuova comunicazione, sarà possibile effettuare test antigenici rapidi e molecolari anche presso l’ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi.

Link per la prenotazione 👉🏻 https://concorsi.ausl.latina.it/covid19/drivein.jsf

Attualmente, nonostante cene e cerimonie siano consentite nel rispetto delle normative anti-Covid19 vigenti, non risultano cluster collegati a feste di compleanno tenutesi a Fondi.

I casi dei bollettini degli ultimi giorni, salvo i 9 della struttura ricettiva, non sono collegati ad un unico evento” conclude.