Colleferro. Secondo appuntamento della rassegna Estate a Teatro: le info

Questa sera, giovedì 29 luglio alle ore 21:00 presso l’arena del Parco del Castello si terrà il secondo appuntamento della rassegna Estate a teatro, organizzata da Atcl in collaborazione con il comune di Colleferro.

Le info sullo spettacolo

FINO ALLE STELLE! SCALATA IN MUSICA LUNGO LO STIVALE di e con Tiziano Caputo e Agnese Fallongo e regia di Raffaele Latagliata, è uno spettacolo musicale ambientato negli anni 50, in cui due giovani squattrinati vanno alla ricerca del successo viaggiando per l’Italia e ripercorrendone le canzoni più famose dell’epoca.

È possibile acquistare i biglietti presso il teatro comunale Vittorio Veneto mercoledì 28 dalle 16 alle 20 e giovedì 29 dalle 16 a inizio spettacolo. oppure online sul sito www.liveticket.it.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti covid 19 ; sarà obbligatorio l’uso della mascherina e il distanziamento di 1,50 m all’interno della platea.