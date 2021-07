SiVinceTutto è il concorso speciale di SuperEnalotto che, ogni mercoledì, mette in palio tutto il montepremi in un’unica sera. Con SiVinceTutto aumentano le possibilità di vincita: giochi il doppio dei numeri, ben 12, ma ne devi indovinare solo 6. Quindi RADDOPPIANO I NUMERI IN GIOCO E PUOI VINCERE PIÙ SPESSO. C’è un’estrazione a settimana, OGNI MERCOLEDÌ alle 20.00.

Ecco l’estrazione di oggi, mercoledì 28 luglio 2021.

Semplice, scegli almeno 12 numeri su 90, sempre al prezzo di 5€. Tutto il montepremi del concorso viene distribuito in una sera: quella dell’estrazione.

Quali sono le categorie di vincita?

Si vince indovinando 6 – 5 – 4 – 3 e anche 2 numeri della combinazione estratta.

I numeri vincenti di oggi, mercoledì 28 luglio 2021. Ecco i numeri vincenti

IN AGGIORNAMENTO