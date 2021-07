Bob Odenkirk, star di Breaking Bad e Better Call Saul (spin-off dedicato all’avvocato tuttofare Saul Goodman) è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo aver avuto un malore sul set. A riportare la notizia è TMZ.

Dopo il malore, lo staff presente sul set ha prontamente allertato i soccorsi. Bob Odenkirk avrebbe avuto un collasso ad Albuquerque, luogo diventato famoso proprio per le suddette serie tv di cui l’attore è stato ed è uno dei protagonisti. Proprio durante le riprese della prossima e probabilmente ultima stagione di Better Call Saul, l’attore si sarebbe sentito male.

Come sta? In molti fan stanno cercando informazioni sulle sue condizioni, ma purtroppo non ci sono ancora aggiornamenti in merito. Questi ultimi speriamo di darveli quanto prima e che siano soltanto positivi.