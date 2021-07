Oggi, alle ore 13,30 circa, la sala operativa ha inviato presso Fiano Romano in via San Lorenzo incrocio via Tiberina diverse squadre dei vigili del fuoco a seguito di incendio di sterpaglie.

Nessuna persona è rimasta coinvolta, nonostante il vento abbia alimentato le fiamme, giunte a ridosso di alcune abitazioni. Interessata un’attività commerciale di deposito di materiale edile e l’esterno di un villino, che sono stati messe in sicurezza dal personale intervenuto, evitando che venissero coinvolte altre strutture nelle vicinanze.

Presenti sul posto n.3 aps (4/A2,5/A e 6/A), 2 botti (AB6 e AB10), il carro autoprotettori e il Dos 7 dei vigili del fuoco per la gestione dei mezzi aerei.

Foto di repertorio