Come arrivare all’aeroporto

Quando prenoti un viaggio aereo, spesso la destinazione può essere davvero lontana. Anche dall’altra parte del mondo.

Ma prima di quel magnifico e importante viaggio, ce n’è un altro da affrontare: quello casa all’aeroporto stesso.

Ci sono diverse soluzioni in merito, e la scelta dipende ovviamente dalle esigenze personali; se si viaggia da soli o in gruppo, per quanto giorni, con quanti bagagli.

Per aiutarti a decidere, ecco le diverse opzioni a confronto

La tua auto in un parcheggio a lungo termine

E’ probabilmente la scelta più comoda, efficiente e anche sicura. Infatti, devi anche mettere in conto che potrai lasciare l’auto in un parcheggio custodito. E questo, a meno che tu non abbia un box di proprietà, è sicuramente un vantaggio rispetto a lasciare l’auto parcheggiata in strada per diversi giorni.

Inoltre, ti dà massima flessibilità. Puoi caricare le tue valigie comodamente sotto casa; ma anche il passeggino, o la sedia a rotelle di una persona fragile. Se viaggi con la famiglia, il costo di una sola auto al parcheggio può essere più convenienti di diversi biglietti di navette o pullman.

Infine, hai totale autonomia di orario. Che l’aereo atterri con un’ora di ritardo o mezz’ora di anticipo (e con gli aerei può capitare), non perderai il pullman, né dovrai aspettarlo. Prenderai la tua auto senza indugio.

Come scegliere il parcheggio

Naturalmente, il parcheggio a lungo termine va scelto e prenotato prima di partire; e la cosa migliore è muoversi online. Ogni aeroporto ha più di una opzione, e per scegliere l’offerta migliore è bene fare un confronto. Puoi farlo visitando il sito parkos.it, il primo portale per confronto e prenotazione di parcheggi vicino agli aeroporti. Troverai 500 parcheggio analizzati, in 14 diversi Paesi del mondo.

Navette e servizi aeroportuali

Ci sono diverse aziende di trasporti che organizzano servizi di navetta o pullman che collegano gli aeroporti con le piazze principali o i punti di snodo delle città più vicine. Solitamente fermano in prossimità di stazione ferroviarie o metropolitane, o vicino a fermate di autobus, in modo da poter poi muoversi in città.

Questa è una buona soluzione quando sei il turista, non avendo un mezzo proprio ad attenderti. E’ utile anche quando viaggi da solo, magari per lavoro, e quindi non hai molti bagagli.

Può invece essere una soluzione meno agevole per le famiglie. Far salire e scendere dalle navette nonni e nipoti, magari ognuno con il proprio trolley, può diventare uno stress.

Inoltre, considera che devi organizzare comunque il trasferimento da casa fino alla fermata della navetta. A meno che tu non abbia la fortuna di averla sotto casa, è un altro passaggio che devi pianificare.

Il taxi

Il taxi è indubbiamente comodo: arriva quando vuoi e dove vuoi, e ti porta a destinazione. Però ha un costo commisurato al servizio offerto. Dipende tutto dal tuo budget; e ricorda che se viaggi nel weekend o la notte, la tariffa è più alta.