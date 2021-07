Calcetto, quali sono gli alimenti migliori da mangiare dopo la partita

Con le riaperture di fine aprile, e le nuove disposizioni legate al green pass, è finalmente tornata la possibilità di praticare sport amatoriali di squadra, per la felicità di tutti gli amanti di attività classiche come il calcetto. Dopo tanto tempo di inattività, è bene prepararsi a dovere, sia per una questione muscolare (così da evitare gli infortuni), sia per quel che riguarda il cibo e le attenzioni alla tavola. Ecco perché oggi scopriremo insieme quali sono gli alimenti migliori da mangiare dopo la partita.

Consigli alimentari per il dopo partita

È importante prevedere una dieta sana ed equilibrata, non solo durante i pasti di tutti i giorni o prima del calcetto per non appesantirsi, ma anche dopo la partita. Servono infatti sostanze specifiche per ricostruire la fibra dei muscoli, dopo gli sforzi intensi derivanti da uno sport anaerobico come il calcetto. Inoltre, è altrettanto importante l’integrazione dei minerali, oltre alle vitamine e ovviamente alle proteine. Quali sono, quindi, gli alimenti più indicati per recuperare dopo le partite?

Il primo protagonista di una dieta post calcetto può essere la bresaola. Si parla infatti di una carne particolarmente magra ma ricca di proteine e di aminoacidi, e inoltre è povera di sale, e questo è un altro fattore molto importante per chi pratica sport. Un altro alimento molto prezioso è il parmigiano: pur non esistendo formaggi non grassi, è possibile sostenere che questo in particolare possieda una quantità di grassi minore rispetto agli altri. Per quel che riguarda i vantaggi del parmigiano per gli sportivi, occorre sottolineare la facile digeribilità di questo formaggio, famoso per non appesantire lo stomaco e dunque per non provocare problemi. Di contro, al pari della bresaola, è fondamentale scegliere un prodotto di qualità e con una filiera alimentare chiara e facilmente riconoscibile. Di conseguenza, si consiglia di selezionarlo consultando un ampio catalogo online di formaggi, come quello proposto da Bennet ad esempio, così da avere la certezza di acquistare un alimento sano e gustoso. Proseguendo con i vantaggi, il parmigiano è un formaggio che offre un buon apporto di vitamine e di proteine, e contiene una quantità molto scarsa di lattosio, mentre è ricco di sodio. Queste caratteristiche rendono il parmigiano un alimento ideale sia in regime di dieta, sia da consumare prima e dopo una partita di calcetto.

Il terzo e ultimo protagonista della nostra lista è il pesce azzurro, e anche in questo caso si parla di un must dei regimi alimentari equilibrati e sani. Il pesce azzurro (come nel caso del tonno e del salmone) è una preziosa miniera di acidi grassi Omega 3: una sostanza in grado di combattere il colesterolo cattivo, e di tenere sotto controllo la pressione. Infine, gli Omega 3 fanno bene alla salute delle articolazioni e dei muscoli.