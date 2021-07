Valmontone. Consegnati 300 attestati agli operatori sanitari impegnati contro il Covid

Gratitudine agli operatori della sanità impegnati contro il Covid. Questo il senso della cerimonia che si è svolta ieri pomeriggio presso il Drive-In vaccinale di Valmontone durante la quale l’Assessore alla Sanità e all’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato ha consegnato gli attestati di benemerenza a tutti gli operatori che sono impegnati nel contrasto alla pandemia da Covid-19. All’evento ha partecipato anche il Direttore Generale della Asl Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito.

Le dichiarazioni

“Da oltre 550 giorni il personale sanitario e amministrativo di Asl, Aziende ospedaliere, 118, Ircss, Policlinici Universitari pubblici e privati, è in prima linea nella battaglia contro il Covid. Ognuno di loro si è impegnato per il bene comune, mettendo avanti il benessere della collettività, non mollando mai la presa. Li ringrazio tutti, per l’impegno e la professionalità. La consegna dell’attestato di benemerenza è un piccolo gesto di gratitudine a fronte della grande umanità e dedizione al lavoro dimostrata. La battaglia contro la pandemia è ancora in corso, invito chi non lo ha ancora fatto a vaccinarsi, anche qui a Valmontone dove abbiamo realizzato un hub con la formula Drive-in. Non vanifichiamo gli sforzi, con la collaborazione di tutti riprenderemo in serenità la nostra quotidianità”, ha dichiarato l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato.

“Si tratta di un gesto che ha un grande valore simbolico – commenta il Direttore generale Giorgio Giulio Santonocito – un ringraziamento, che non può essere pesato, e che deve raggiungere tutti gli operatori, sanitari e non, che da mesi e mesi, mettendo anche in secondo piano la propria vita personale, la propria famiglia, lavorano con passione e grande senso di responsabilità per la salute di tutti noi. A loro diciamo grazie anche perché attraverso le loro azioni quotidiane dimostrano il grande valore e l’importanza del lavoro di squadra per il raggiungimento di un obiettivo comune a tutti. Grazie. Ringrazio la Regione per la guida e per il sostegno”.

La collaborazione tra ASL Roma 5 e MagicLand

Continua la collaborazione tra MagicLand e ASL Roma 5 a favore della campagna vaccinale anti Covid 19 della Regione Lazio: da Aprile 2021, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia ha messo a disposizione dell’hub vaccinale di Valmontone alcuni dei propri spazi al fine di agevolare le operazioni di ingresso, attesa e uscita degli utenti che vi si recano per ricevere il proprio vaccino.

La partnership è iniziata con la messa a disposizione, a titolo gratuito, di una parte dell’area parcheggio di circa 10mila metri quadrati. A partire dallo scorso venerdì, MagicLand ha riservato un ulteriore spazio – pari a circa 39mila mq e interamente coperto da pensiline – che permetterà alle persone che si recano al Drive-In di attendere il proprio turno al riparo dalle alte temperature del periodo. Quest’area è indipendente e totalmente separata dal parcheggio destinato ai visitatori del Parco Divertimenti, che continueranno a disporre di ampi spazi all’ombra in prossimità dei cancelli di ingresso.

Guido Zucchi, AD di MagicLand, dichiara: “MagicLand rappresenta da sempre «divertimento in sicurezza». Oggi, ancor di più, sicurezza significa proteggersi dal Covid e ricevere un vaccino. Spinti da questo spirito siamo orgogliosi di mettere a disposizione parte del nostro parcheggio e contribuire affinché l’hub vaccinale di Valmontone possa essere ancora più efficiente e affrontare ogni giorno lo straordinario lavoro compiuto a beneficio della comunità”.

“Gli ottimi risultati che stiamo ottenendo nella campagna vaccinale – dice il Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – sono il frutto di un grande lavoro di squadra, di una sinergia che si è dimostrata l’arma vincente di questa battaglia. Ora è il momento di accelerare e di invitare chi non è ancora vaccinato a vaccinarsi per il proprio bene e quello di chi è vicino. Mi riferisco soprattutto ai giovani. Questa è l’arma che abbiamo contro il virus e che ci consentirà di tornare a vivere con maggiore serenità. La nostra ASL mette a disposizione 13 centri vaccinali ai quali si aggiungono le unità mobili del VaccinTour che stanno facendo tappa in ogni Comune. La Regione Lazio ha realizzato strutture vaccinali imponenti e possiamo contare su operatori eccezionali. Ringrazio – conclude il Direttore – a nome personale, dell’Azienda – e mi permetto anche a nome dei cittadini che vengono a vaccinarsi – MagicLand per il generoso sostegno e la costante collaborazione. Durante questa pandemia ci siamo trovati di fronte a molte incognite e problematiche non prevedibili che ci hanno costretto – ma anche insegnato – ad adattarci costantemente. Il Drive In di Valmontone è un grande punto vaccinale e consentire alle persone in attesa una sosta sicura e gradevole è molto importante”.

Foto presa dalla pagina Facebook della ASL Roma 5