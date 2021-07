Scadenza dei vaccini in ottobre 2021: l’audio bufala che gira su Whatsapp

Circola un audio su Whatsapp che parla di una presunta scadenza dei vaccini fissata al 20 ottobre 2021: occhio alla bufala.

Bufala dei vaccini con scadenza 20 ottobre 2021: l’audio gira su Whatsapp

Fake News, nient’altro. In queste ore, anche se in realtà è virale da diverso tempo, sta girando su Whatsapp degli utenti la bufala della scadenza dei vaccini che sarebbe fissata per il prossimo ottobre 2021.

Tale scadenza, secondo quanto detto dalla stessa nota audio, sarebbe legata ad una presunta sperimentazione dettata dall’Unione Europea che dovrebbe sostituire proprio i vaccini. Come abbiamo detto in precedenza, non c’è niente di più falso.

Le nuove terapie UE

In ottobre, secondo quanto trapela, sono previste delle nuove terapie UE, ma queste andranno ad affiancare i vaccini, non a sostituirli.