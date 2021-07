Grande successo per la prima delle tre giornate dedicate alla campagna di vaccinazione itinerante anti-Covid della ASL Roma 6 sul nostro territorio. Nel pomeriggio di ieri il camper itinerante ha fatto tappa in piazza Ungheria a Torvaianica, dove sono state somministrate tutte le 100 dosi disponibili di vaccino monodose Johnson & Johnson per la giornata.

Le info sui prossimi appuntamenti

Ecco i prossimi due appuntamenti sul territorio:

Domenica 8 agosto, dalle ore 17.00 alle ore 21.30, in piazza Ungheria a Torvaianica;

Sabato 28 agosto, dalle 9.00 alle 13.00, in piazza San Benedetto da Norcia (incrocio con via Orazio) a Pomezia.

Sarà utilizzato il vaccino monodose Janssen della J&J.

Potranno vaccinarsi, senza prenotazione, tutti i cittadini maggiori di 18 anni non ancora vaccinati. Sarà sufficiente recarsi presso l’ambulatorio mobile portando con sé tessera sanitaria o il codice STP/ENI.

“Ringraziamo la Asl Roma 6 e la Croce Rossa – Comitato di Pomezia per il prezioso supporto – ha commentato il Sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà – La cittadinanza ha risposto positivamente all’iniziativa e nel corso della giornata sono state somministrate tutte le 100 dosi disponibili di vaccino monodose Johnson & Johnson. In occasione delle tre giornate dedicate alla vaccinazione nella nostra Città, regaleremo a ogni cittadino vaccinato un biglietto omaggio per uno dei nostri Musei – Lavinium e Città di Pomezia. Riteniamo che i vaccini siano determinanti nella battaglia alla pandemia e sosteniamo tutte le iniziative volte a sensibilizzare la popolazione in tal senso.”