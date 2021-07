Gli uomini del III Distretto Fidene Serpentara diretto da Fabio Germani, nel pomeriggio di ieri, 26 luglio 2021, ricevendo la segnalazione di un incendio scoppiato in una vasta area, fitta di vegetazione secca, nella vicinanze della stazione ferroviaria di Nuovo Salario, sono intervenuti raggiungendo prontamente la zona interessata.

Serpentara, salvato un uomo dalle fiamme

Sul posto sono intervenuti altresì, equipaggi dei vigili del fuoco, uomini della Protezione civile e personale sanitario del 118.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, accortisi che le fiamme avevano circondato un casale abbandonato, impavidi del pericolo e senza non poche difficoltà lo hanno raggiunto a piedi, percorrendo una strada sterrata tra la vegetazione in fiamme per verificare che al suo interno non vi fossero persone in pericolo.

All’interno degli ambienti ormai saturi di fumo hanno trovato, soccorso e salvato un cittadino domenicano di 52 anni, rimasto bloccato e stordito dall’intenso fumo sprigionato dalle fiamme. Gli agenti, dopo aver accertato che all’interno dello stabile non vi fossero altre persone e messo in salvo l’uomo, hanno raggiunto gli uffici di Polizia per gli atti di rito e per le cure e gli accertamenti sanitari necessari.

Dopo essersi assicurati che le condizioni dell’uomo erano buone si è proceduto all’identificazione dello stesso. Infine, i poliziotti intervenuti, a causa dei fumi inalati, sono stati sottoposti ad accertamenti medici presso l’Ospedale San Pietro e refertati con prognosi di 5 giorni.

Foto in evidenza relativa all’incendio di ieri